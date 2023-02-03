https://news.day.az/economy/1534595.html На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ строят пешеходные переходы - ФОТО - ВИДЕО
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ строят пешеходные переходы - ФОТО - ВИДЕО
В целях обеспечения удобного и безопасного пересечения автодорог гражданами, проживающими на участках магистральных автомобильных дорог, проходящих в непосредственной близости от столицы, в нескольких местах ведется строительство надземных пешеходных переходов.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ускоренными темпами продолжается строительство надземного пешеходного перехода на 46,9 километровом участке автодороги М-1 Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией.
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