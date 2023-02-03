Надеемся на увеличение мощности Южного газового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин, выступая на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Потенциал энергетических ресурсов Каспийского региона играет важную роль для нашей будущей энергетической политики. За счет новых долгосрочных контрактов на поставку мы надеемся, что мощность Южного газового коридора будет увеличена, с тем, чтобы довести поставки газа в ЕС не менее чем до 20 млрд кубометров к 2027 году. Мы считаем, что это важно не только для потребителей или стран транзита, таких как Италия и Европа, но и для стран-производителей", - отметил он.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.