https://news.day.az/economy/1535730.html IT Hub Azerbaijan предусматривает обучение 80 студентов
IT Hub Azerbaijan предусматривает обучение 80 студентов
IT Hub Azerbaijan предусматривает обучение 80 студентов по 7 специальностям на протяжении 11 месяцев.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель StrategEast Елена Уваренко (Helen Uvarenko) в ходе открытия проекта "IT Hub Azerbaijan".
"На начальном этапе в рамках проекта планируется бесплатное участие в IT-тренингах молодежи до 30 лет в ряде регионов Азербайджана", - сказала она.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре