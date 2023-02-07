IT Hub Azerbaijan предусматривает обучение 80 студентов по 7 специальностям на протяжении 11 месяцев.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель StrategEast Елена Уваренко (Helen Uvarenko) в ходе открытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"На начальном этапе в рамках проекта планируется бесплатное участие в IT-тренингах молодежи до 30 лет в ряде регионов Азербайджана", - сказала она.

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