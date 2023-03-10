Территория для строительства электростанции bp в Джебраиле полностью очищена от мин

Территория для строительства солнечной электростанции bp мощностью 240 МВт в Джебраиле полностью очищена от мин, и сотрудники компании уже приступили к осмотру территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в пятницу на 62-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Кроме того, по его словам, Кельбаджарский район обладает потенциалом чистой энергии мощностью 180 мегаватт и процесс по привлечению инвестиций в этот район уже идет.

"Обеспечение электроэнергией освобожденных территорий Азербайджана будет осуществляться полностью альтернативными источниками энергии. На этих территориях будет ограниченное использование природного газа", - сказал замминистра.

Напомним, что в июне 2022 года Министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана и развитием сектора возобновляемой энергетики, а также обязательствами по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и реализации стратегии bp стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.