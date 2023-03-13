Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили разработку новой стратегии

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили разработку новой стратегии ВБ по Азербайджану.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"Сегодня во Всемирном банке мы встретились с исполнительным директором подразделения Всемирного банка, отвечающего за Азербайджан, Домиником Фавре. В ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, также поговорили о работе, проделанной подразделением в рамках защиты и поддержки интересов нашей страны во Всемирном банке, провели обмен мнениями по разработке новой стратегии организации по Азербайджану на следующий период и дальнейшему расширению портфеля проектов", - говорится в публикации.

Напомним, что по состоянию на конец 2022 года, ВБ выделил в целом более трех миллиардов долларов на реализацию различных проектов в Азербайджане.