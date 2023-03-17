В агропарках Азербайджана увеличится площадь земель с современной системой орошения

В течение ближайших 5 лет планируется довести площадь земельных участков с пивотной ирригационной системой в агропарках Азербайджана до 100 тысяч гектаров.

Об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Day.Az.

"Современные системы орошения по сравнению с традиционным методом, при экономии воды почти в два раза, способствуют повышению урожайности на более чем 50%. В агропарках, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, за последние 3 года площадь земель с пивотной системой ирригации увеличилась на 5,5 тыс. га, до 46,2 тыс. га. Это 80% всей площади в 57,4 тыс. га, орошаемой посредством пивотной системы в стране", - говорится в публикации.