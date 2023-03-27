Ожидается рост экономики Азербайджана

Международный валютный фонд обновил прогноз экономического роста в Азербайджане на текущий год.

Как сообщает в понедельник Day.Az, согласно прогнозу МВФ, рост реального валового внутреннего продукта в Азербайджане в этом году составит 2,5%.

Международный валютный фонд спрогнозировал инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 10,8%.

Отметим, ранее МВФ снизил прогноз экономического роста региона Центральной Азии и Ближнего Востока, куда включен и Азербайджан, с 5,3% до 3,2%.