https://news.day.az/economy/1549901.html Ожидается рост экономики Азербайджана - ПРОГНОЗ МВФ
Ожидается рост экономики Азербайджана - ПРОГНОЗ МВФ
Международный валютный фонд обновил прогноз экономического роста в Азербайджане на текущий год.
Как сообщает в понедельник Day.Az, согласно прогнозу МВФ, рост реального валового внутреннего продукта в Азербайджане в этом году составит 2,5%.
Международный валютный фонд спрогнозировал инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 10,8%.
Отметим, ранее МВФ снизил прогноз экономического роста региона Центральной Азии и Ближнего Востока, куда включен и Азербайджан, с 5,3% до 3,2%.
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