Один из премиальных жилых комплексов нашего города "Gumush Residence" объявляет невероятную акцию. В рамках кампании при покупке специально выделенных 4-комнатных квартир в комплексе "Gumush Residence" в подарок предоставляется 2-комнатная квартира. В других случаях при покупке двух и более квартир покупатели могут воспользоваться скидкой до 80%. Акция действует до 30-го апреля 2023-го года. Для подробной информации об акции желающие могут связаться по номерам *5775 или (050) 707 57 75.



Следует отметить, что "Gumush Residence" является одним из премиальных жилых комплексов нашего города, привлекающим к себе особое внимание. "Gumush Residence", расположенный в одном из уникальных мест Баку - возле памятника Нариманова - выделяется великолепной панорамой и особой архитектурой. Из квартир, расположенных в комплексе, открывается замечательный вид на Бакинскую бухту. Также в инфраструктуре "Gumush Residence" учтены все удобства жителей. В комплексе есть такие услуги, как детский развлекательный центр, услуги СПА, фитнес-центр, а также турецкая баня. В комплексе установлены системы "умный дом".



Для более подробной информации об акции, а также о кoмплексе желающие могут связаться по номеру *5775.