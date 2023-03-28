Назван объем транспортировки газа по TAP

Объем транспортировки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с начала коммерческой эксплуатации составил 22 миллиарда кубометров. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти в ходе Европейской газовой конференции.

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