https://news.day.az/economy/1550308.html Назван объем транспортировки газа по TAP
Назван объем транспортировки газа по TAP
Объем транспортировки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с начала коммерческой эксплуатации составил 22 миллиарда кубометров. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти в ходе Европейской газовой конференции.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре