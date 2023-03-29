Как искусственный интеллект изменит мировую экономику

В американском банке Goldman Sachs предсказали, что в ближайшие 10 лет с мирового рынка труда из-за искусственного интеллекта исчезнут около 300 млн вакансий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование банка.

По мнению аналитиков, системы ИИ, такие как ChatGPT, дадут импульс производительности труда, которая будет расти на 1,4% в год. После того как по крайней мере половина фирм во всем мире перейдет на технологии искусственного интеллекта, примерно через 10 лет, они поднимут ВВП мира на 7%.

По оценкам исследователей, влияние ИИ на свою работу ощутят семь из 10 работников в США, однако лишь немногие потеряют из-за него работу. Наиболее вероятна замена ИИ офисных работников и юридических консультантов.