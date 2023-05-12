Успех ЮГК: Турция и ЕС получили значительный объем газа из Азербайджана

Анкара, Турция и ЕС по Южному газовому коридору (ЮГК) получили около 45 млрд кубометров газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу и.о. генерального директора компании "SOCAR Turkiye Enerji" Эльчин Ибадов в рамках пресс-конференции.

"По газопроводу TANAP в Турцию с 30 июня 2018 года и до сих пор в Турцию поставлено свыше 21,5 млрд кубометров. До сих пор в Европу поставлено 23,3 млрд кубометров газа. Таким образом, суммарно посредством TANAP и TAP экспортировано около 45 млрд кубометров газа", - сообщил Ибадов.

Он также отметил, что открытие Турцией крупных запасов газа на черноморском шельфе внесет свой вклад в экономику этой страны и в то же время в перспективе может повысить эффективность работы газопровода TANAP.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.