Инвестиции в мобильную связь приносят высокую прибыль

Сектор мобильной связи является наиболее привлекательной отраслью для инвестиций.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент группы операторского бизнеса Huawei на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Ан Цзянь в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023" в Баку.

По его словам, каждый доллар инвестиций в сектор мобильной связи приведет к прибыли в три доллара, а в развивающихся странах - в четыре доллара и более.

"5G за три года позволила добиться того, что было сделано посредством 4G за пять лет. Сегодня число пользователей этой сети стремительно растет, а также растет число корпоративных пользователей", - сказал Ан Цзянь.

В Китае, по его словам, сегодня 5G пользуется более одного миллиарда абонентов.

"Мы можем использовать технологии 5G во всех областях, как в быту, так и, к примеру, в секторе промышленности", - отметил он.