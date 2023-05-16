Азербайджан укрепил морскую промышленность, спустив на воду танкер "Зангилан"

В Азербайджане спущен на воду танкер "Зангилан".

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, танкер построен на Бакинском судостроительном заводе по заказу Азербайджанского каспийского морского пароходство (ASCO).

Длина танкера составляет 141, ширина - 16,9, высота - шесть метров. Дедвейт танкера в море составляет 8 009 тонны, судно оснащено самым современным оборудованием, в том числе двумя главными двигателями по 1200 кВт каждый, грузовыми насосами, системой вентиляции, навигационными приборами и сепаратором. Скорость судна может достигать 10 узлов в час. Оно имеет шесть грузовых танков общей вместимостью 9 212 кубометров.

Танкер "Зангилан" был спущен со строительно-монтажной площадки завода на плавучий док с помощью гидравлических тележек. После завершения ходовых испытаний на причале завода начнутся ходовые испытания танкера "Зангилан".

Было отмечено, что дизайн танкера был подготовлен совместно с Одесским морским бюро, а все строительные работы велись азербайджанскими специалистами.

Отметим, что строительство этого танкера было начато в 2020 году.

Напомним, что сегодня на Бакинском судостроительном заводе для ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" продолжается строительство двух танкеров для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Кроме того, уже построены и введены в эксплуатацию одно транспортное судно (SOCAR-1), три пассажирских ("Уфуг", "Зафар" и "Туран"), два танкера ("Лачин" и "Кяльбаджар") и два судна-парома ("Азербайджан" и "Зарифа Алиева").