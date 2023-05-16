Азербайджан достиг значительного прогресса в доступе к интернету

В Азербайджане свыше одного миллиона домохозяйств, или 39 процентов от общего числа обеспечены широкополосным интернетом.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный директор ООО Aztelekom Эльчин Ниязов в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"Мы нацелены достичь до конца 2024 года показателя передачи данных по широкополосной сети минимум в 25 Мбит/с. До принятия программы "Онлайн Азербайджан" показатель охвата широкополосным интернетом составлял менее 10 процентов, а средняя скорость была неудовлетворительной", - сказал он.

Ниязов сообщил, что число домохозяйств, которые охватываются интернетом, растет из месяца в месяц.