SOCAR и JBIC ускоряют реализацию совместных проектов в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области декарбонизации, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Документ был подписан 16 мая в ходе Ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане.

Согласно меморандуму, SOCAR и японские компании ускорят реализацию проектов, способствующих сокращению выбросов углерода. В соответствии с глобальной тенденцией к декарбонизации компании будут обмениваться информацией о внедрении низкоуглеродных технологий, включая проекты CCS (улавливание и хранение углерода) и CCUS (улавливание, использование и хранение углерода), проекты по производству водорода и аммиака.

SOCAR и японские компании будут развивать сотрудничество по проектам, способствующим сокращению выбросов углекислого газа и улучшению состояния окружающей среды.