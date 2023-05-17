Азербайджан достиг высокого уровня контроля за здоровьем растений в сельском хозяйстве

В растениеводческих хозяйствах Азербайджана сформирована эффективная система контроля за здоровьем растений.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал председатель Азербайджанского агентства по безопасности пищевых продуктов (AQTA) Гошгар Тахмазли в ходе выступления на 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan 2023" и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке "Caspian Agro".

"В столице и регионах страны созданы лаборатории молекулярной диагностики, увеличено количество экспертиз на наличие остатков пестицидов в сельхозпродукции с 6 до 600, усилен контроль за ввозимой сельхозпродукцией, в страны-экспортеры направлено до 1000 уведомлений о выявленных несоответствиях в течение прошедшего периода", - сказал он.

Отметим, что 17-19 мая проходят 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности и 14-я Международная выставка гостинично-ресторанного бизнеса.