Азербайджан и Молдова обсудили новые направления совместной деятельности

В рамках 32-го ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, проходящего в городе Самарканд Узбекистана, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алайбой, передает в среду Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

На встрече была отмечена значимость отношений Азербайджана и Молдовы и потенциал для укрепления экономического партнерства. Было подчеркнуто наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики и других направлениях.

Стороны обсудили развитие двусторонних экономических связей, рост товарооборота и новые направления совместной деятельности.