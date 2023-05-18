Сколько стоит азербайджанская нефть?

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 мая повысилась на 1,35 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,22 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,24 доллара - до 77,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,31 доллара, составив 51,08 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 мая понизилась на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 76,33 доллара за баррель.