В МВФ положительно оценили экономику Азербайджана

Наше решение спустя почти 30 лет закрыть офис Международного валютного фонда (МВФ) в Баку связано с высокими показателями экономики Азербайджана и наличием в стране больших финансовых резервов.

Как передает Day.Az, об этом сказали в пятницу в головном офисе МВФ в ответ на запрос Trend.

"МВФ не ожидает в обозримом будущем подписания каких-либо кредитных соглашений со страной, что обычно является причиной сохранения местного присутствия. Тем не менее тесное взаимодействие МВФ с Азербайджаном будет продолжаться, в том числе посредством регулярных визитов для обсуждения экономической и финансовой политики и предоставления технической помощи по запросу", - сказали в финансовом институте.

Отметим, что Азербайджан стал членом МВФ 18 сентября 1992 года. В течение периода с 1993 по 2009 год МВФ имело представительство в Азербайджане. После этого финансовый институт продолжал свою работу в Азербайджане через местного координатора с более низким статусом. Начиная с 2005 года, сотрудничество с МВФ осуществляется на уровне консультаций, так как азербайджанское правительство отказалось от получения кредитов из фонда.