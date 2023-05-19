Проходит 9-й Казанский Форум Молодых Предпринимателей ОИС

18 мая 2023 В городе Казань Республики Татарстан начал свою работу 9-й Казанский Форум Молодых Предпринимателей стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), организаторами которого являются Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС, Министерство по Делам Молодежи и Молодежный Фонд "Сэлэт" Республики Татарстан.

Как передает Day.Az, на церемонии открытия мероприятия приветственными речами выступили заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан (РФ) Ринат Садыков, председатель Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров, помощник раиса Республики Татарстан Тимур Сулейманов, которые выразили свое удовлетворение тем фактом, что Форум уже приобрел ежегодный формат и подчеркнули важность выдвижения новых идей по стартапам. В этих выступлениях была дана положительная оценка вкладу инвестиций в некоторые проекты за прошедшие годы.

В рамках Форума с участием известных инвесторов и экспертов были проведены панельные дискуссии, лекции, интерактивные семинары, сессии по проектам вокруг таких тем, как "Проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели из России и стран ОИС и их пути решения", "Деятельность молодых предпринимателей в исламском мире" и "Пути решения по инновационным стартап проектам в странах ОИС".

В рамках Форума также были проведены презентации Акселерационного Центра Сабах.Лаб, Инновационного Центра Следующий Шаг, Международного Инкубационного Центра и Инкубационного и Акселерационного Центра Инноланд, которые являются партнерами мероприятия.

В этом году для участия в работе Форума были отправлены более 200 заявок, из которых 31 стартап проектов, представляющих 14 стран (Азербайджан, Египет, Индонезия, Пакистан, Иордания, Турция, США, Кения и тд.) были избраны членами жюри. С целью поддержки мусульманских общин и проведения обмена опыта и знаний в более широком географическом ареале вне зоны ОИС, в работе Форума также принимают участие представители стран, не являющихся членами ОИС, такие как США, Великобритания, Канада, Россия, Германия и Грузия.

Идея "Форума молодых предпринимателей ОИС" была выдвинута ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, которая преследует цель поддержки устранения безработицы среди молодежи в странах ОИС путем создания новых рабочих мест. Следует отметить, что до сих пор более 1000 молодых предпринимателей, представляющих 50 стран приняли участие на казанских форумах и были выделены инвестиции размером более 2 миллионов долларов для стартап проектов.

Целями международного форума, проводимого в рамках саммита "Россия и Исламский мир: Казанский форум 2023", где принимают участие 80 молодых предпринимателей, также являются оказание поддержки новым стартап-проектам в области информационных технологий и установлению взаимоотношений между молодыми предпринимателями, работающих в этой области, а также внесение вклада в сотрудничество между РФ и ОИС в экономическом, торговом и инновационном областях.