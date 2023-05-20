Обзор валютного рынка Азербайджана за прошедшую неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

8 мая

1,7

15 мая

1,7

9 мая

1,7

16 мая

1,7

10 мая

1,7

17 мая

1,7

11 мая

1,7

18 мая

1,7

12 мая

1,7

19 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0168 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0256 маната и составил 1,8430 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

8 мая

1,8774

15 мая

1,8466

9 мая

1,8774

16 мая

1,8499

10 мая

1,8652

17 мая

1,8469

11 мая

1,8658

18 мая

1,8417

12 мая

1,8572

19 мая

1,8298

Средний курс за неделю

1,8686

Средний курс за неделю

1,8430

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0213 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

8 мая

0,0219

15 мая

0,0217

9 мая

0,0219

16 мая

0,0213

10 мая

0,0218

17 мая

0,0211

11 мая

0,0223

18 мая

0,0211

12 мая

0,0221

19 мая

0,0211

Средний курс за неделю

0,0220

Средний курс за неделю

0,0213

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0862 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

8 мая

0,0872

15 мая

0,0866

9 мая

0,0872

16 мая

0,0864

10 мая

0,0871

17 мая

0,0861

11 мая

0,0870

18 мая

0,0860

12 мая

0,0866

19 мая

0,0858

Средний курс за неделю

0,0870

Средний курс за неделю

0,0862