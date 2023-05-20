Обзор валютного рынка Азербайджана за прошедшую неделю

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 8 мая 1,7 15 мая 1,7 9 мая 1,7 16 мая 1,7 10 мая 1,7 17 мая 1,7 11 мая 1,7 18 мая 1,7 12 мая 1,7 19 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0168 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0256 маната и составил 1,8430 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 8 мая 1,8774 15 мая 1,8466 9 мая 1,8774 16 мая 1,8499 10 мая 1,8652 17 мая 1,8469 11 мая 1,8658 18 мая 1,8417 12 мая 1,8572 19 мая 1,8298 Средний курс за неделю 1,8686 Средний курс за неделю 1,8430

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0213 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 8 мая 0,0219 15 мая 0,0217 9 мая 0,0219 16 мая 0,0213 10 мая 0,0218 17 мая 0,0211 11 мая 0,0223 18 мая 0,0211 12 мая 0,0221 19 мая 0,0211 Средний курс за неделю 0,0220 Средний курс за неделю 0,0213

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0862 маната за лиру.