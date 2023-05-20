Обзор валютного рынка Азербайджана за прошедшую неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
8 мая
|
1,7
|
15 мая
|
1,7
|
9 мая
|
1,7
|
16 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
17 мая
|
1,7
|
11 мая
|
1,7
|
18 мая
|
1,7
|
12 мая
|
1,7
|
19 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0168 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0256 маната и составил 1,8430 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
8 мая
|
1,8774
|
15 мая
|
1,8466
|
9 мая
|
1,8774
|
16 мая
|
1,8499
|
10 мая
|
1,8652
|
17 мая
|
1,8469
|
11 мая
|
1,8658
|
18 мая
|
1,8417
|
12 мая
|
1,8572
|
19 мая
|
1,8298
|
Средний курс за неделю
|
1,8686
|
Средний курс за неделю
|
1,8430
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0213 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
8 мая
|
0,0219
|
15 мая
|
0,0217
|
9 мая
|
0,0219
|
16 мая
|
0,0213
|
10 мая
|
0,0218
|
17 мая
|
0,0211
|
11 мая
|
0,0223
|
18 мая
|
0,0211
|
12 мая
|
0,0221
|
19 мая
|
0,0211
|
Средний курс за неделю
|
0,0220
|
Средний курс за неделю
|
0,0213
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0862 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
8 мая
|
0,0872
|
15 мая
|
0,0866
|
9 мая
|
0,0872
|
16 мая
|
0,0864
|
10 мая
|
0,0871
|
17 мая
|
0,0861
|
11 мая
|
0,0870
|
18 мая
|
0,0860
|
12 мая
|
0,0866
|
19 мая
|
0,0858
|
Средний курс за неделю
|
0,0870
|
Средний курс за неделю
|
0,0862
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