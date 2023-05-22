Литва стремится активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр экономики и инноваций Литовской Республики Аушрине Армонайте в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

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