https://news.day.az/economy/1566561.html Литва стремится активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном - литовский министр
Литва стремится активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном - литовский министр
Литва стремится активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр экономики и инноваций Литовской Республики Аушрине Армонайте в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.
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