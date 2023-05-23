Азербайджан расширил торговые отношения с Россией

Еще 23 российским предприятиям по производству и хранению животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок предоставлено право экспорта в Азербайджан.

Об этом, как передает во вторник Day.Az, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

По ее данным, азербайджанское Агентство пищевой безопасности предоставило право экспорта продукции животного происхождения российским предприятиям на основании гарантий о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана.

Отметим, что право на экспорт своей продукции в Азербайджан имеют более 1,1 тысячи российских предприятий.

"Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня организаций из России, имеющих право экспорта в Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.