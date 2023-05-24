https://news.day.az/economy/1567110.html Стал известен объем вложений в строительство жилплощади на освобожденных территориях Азербайджана
Стал известен объем вложений в строительство жилплощади на освобожденных территориях Азербайджана
В 2022 году на проектирование и строительство новых жилых комплексов на освобожденных территориях Азербайджана были выделены 82,8 миллиона манатов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".
Кроме того, на улучшение питьевого водоснабжения территорий направлено 30,3 миллиона манатов, а на мелиоративные работы - 115,7 миллиона манатов.
Отметим, что на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета на 2022 год было выделено в целом 4311,0 миллиона манатов.
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