Азербайджан увеличил расходы на строительство госбюджета

За последние 5 лет социальные расходы государственного бюджета Азербайджана увеличились на 4,4 миллиарда манатов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал руководитель комитета Таир Миркишили.

По его словам, только в прошлом году 36,1 процента расходов бюджета, или 11 576,9 миллиона манатов, составили расходы социальной направленности, что на 1 280,3 миллиона манатов, или 12,4 процента больше, чем годом ранее.

"По сравнению с 2018 годом удельный вес расходов социальной направленности в расходах бюджета увеличился на 4,4 процентных пункта, а в сумме составил 4 380,4 миллиона манатов, или рост в 1,6 раза. В 2022 году расходы на оплату труда, относящиеся к социально ориентированным расходам, составили 7 465,7 миллиона манатов (на 970,7 миллиона манатов, или 14,9 процента больше, чем в 2021 году), расходы по социальным выплатам - 3 550,7 миллиона манатов (на 309,6 миллиона манатов, или 9,6 процента больше, чем в 2021 году), 94,1 миллиона манатов направлено на приобретение лекарств", - сказал Миркишили.