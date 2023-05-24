Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета IRENA

23-24 мая делегация Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики во главе с заместителем директора AREA Кямраном Гусейновым приняла участие в 25-м заседании Совета Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает в среду Day.Az, Кямран Гусейнов принял участие в панельных дискуссиях высокого уровня на такие темы, как "Путь к COP28: энергетический переход на основе возобновляемых источников энергии и критические материалы", "Глобальное состояние рынка и технологий геотермальной энергии", "Финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии".

В ходе выступлений была предоставлена информация об энергетическом переходе Азербайджана и проектах, реализуемых в области возобновляемых источников энергии, геотермальном энергетическом потенциале и перспективах нашей страны в этой области. Состоялись двусторонние встречи, связанные с сотрудничеством с "Геотермальным Альянсом", обменом опытом в области "зеленого" водорода, применением существующих платформ и поддерживающих механизмов IRENA в проектах "зеленой" энергии, реализуемых в Азербайджане. Между представителями AREA и IRENA состоялся ряд встреч, связанных с расширением будущего сотрудничества. Заместитель директора AREA также принял участие во встречах программного и стратегического, а также административного и финансового комитетов.

На мероприятии, в котором приняли участие представители 113 стран и ЕС, Азербайджан был избран членом административного и финансового комитета на следующие два года.

Отметим, что согласно решению, принятому на 13-й сессии Ассамблеи IRENA, Азербайджан является членом Совета IRENA на 2023-2024 годы.