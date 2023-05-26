Источник: Агентство международной информации Trend

Туркменистан и Азербайджан - ключевые точки на Среднем коридоре, через который пройдет транзит из Китая в Европу.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в четверг заместитель гендиректора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев.

"Наши страны находятся в тесном контакте, идет активное сотрудничество в области роста транзитных грузоперевозок", - отметил Аннаев.

По его словам, Баку и Ашхабад проводили переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества в транспортной сфере.

"Туркменистан прикладывает усилия для реализации транзита по нескольким маршрутам. Это и Средний коридор, и "Лазуритовый коридор", и отдельные международные проекты. Недавно, например, были переговоры между нашими представителями и делегациями других стран Центральной Азии по маршруту CASCA+. Наша цель - как можно скорее договориться об унификации тарифов перевозки и налаживании железнодорожной инфраструктуры и контейнерных перевозок для роста грузоперевозок", - добавил Аннаев.

По его словам, развитие транзитных перевозок создаст больше возможностей и для Туркменистана, и для Азербайджана.

"У нас много точек соприкосновения по этим вопросам. Не могу не упомянуть и паромную линию Туркменбаши-Баку: этот маршрут готов внести свой вклад в международный транзит", - подчеркнул Аннаев.