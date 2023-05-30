Сколько малых ГЭС было введено в эксплуатацию на освобожденных территориях?

Сохранение водных ресурсов Азербайджана является приоритетным направлением деятельности Государственного агентства водных ресурсов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе общественного заседания на тему "Зеленая энергия и чистая окружающая среда: перспективы развития бизнеса".

По его словам, в стране стремительно развивается сектор сельского хозяйства, который требует большего объема водных ресурсов.

"С этой точки зрения, считаем важным переход на зеленые технологии. Так, только в 2022 году в Азербайджане было выработано 1,6 гВт электроэнергии и использовано 20 тысяч тонн дизельного топлива. Необходимо максимально воспользоваться возобновляемыми источниками энергии. Так, на сегодняшний день освобождённые территории обладают потенциалом как ветряной, так и солнечной возобновляемой энергии. Сегодня там уже построены и введены в эксплуатацию 20 малых ГЭС, на реке Хакари построена ГЭС мощностью 8 мВт, в Тертере введены в эксплуатацию электростанции Суговушан-1 и Суговушан-2", - сказал он.