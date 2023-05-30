https://news.day.az/economy/1568996.html Азербайджан направляет дополнительные средства на оборону и нацбезопасность
Азербайджан направляет дополнительные средства на оборону и нацбезопасность
В Азербайджане выделят дополнительные средства на оборону и национальную безопасность.
Как сообщает Day.Az, согласно обновленному государственному бюджету, для дальнейшего повышения обороноспособности и национальной безопасности страны планируется выделить 1 миллиард 105 миллионов манатов, в том числе один миллиард манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения.
После увеличения расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения составят 2 миллиарда 70 миллионов манатов.
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