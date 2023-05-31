Риши Сунак о значимости Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы очень важна.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Риши Сунака к участникам Бакинской энергетической недели, которое зачитала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон в ходе церемонии открытия мероприятия.

"Роль Азербайджана как надежного энергетического партнера важна на глобальном ландшафте. Взяв на себя обязательство увеличить поставки природного газа до 20 милилардов кубометров к 2027 году, Азербайджан уже в значительной степени способствует укреплению энергетической безопасности Европы", - говорится в обращении.

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