bp продвигается в проекте "Центральный-Восточный Азери"

bp планирует отправить верхние строения платформы "Центральный-Восточный Азери" (ACE) на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в море в июне этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в кулуарах Бакинской энергетической недели.

"Добыча первой нефти с платформы ACE запланирована на начало следующего года. Верхние строения уже загружены на баржу. В июне состоится церемония отправки в море",- сказал он.