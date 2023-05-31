https://news.day.az/economy/1569317.html Обнародован прогноз роста ВВП Азербайджана
Обнародован прогноз роста ВВП Азербайджана
По итогам 2023 года ВВП Азербайджана в реальном выражении вырастет на 1,6 процента - до 111,6 миллиарда манатов, сообщили в среду Day.Az в министерстве финансов Азербайджана.
В ведомстве сказали, что среднегодовая инфляция по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 10,4 процента.
Отметим, что в связи с глобальными экономическими и геополитическими процессами, а также ценами на энергоносители министерство экономики Азербайджана обновило макроэкономические прогнозы на 2023 год.
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