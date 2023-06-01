Источник: Агентство международной информации Trend

Молдова и Азербайджан могут построить долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend государственный секретарь министерства энергетики Республики Молдова Константин Боросан, который принимает участие в "Бакинской энергетической неделе".

"Для того, чтобы укрепить энергобезопасность, мы все должны опираться на три основных элемента. Один из них - строительство инфраструктуры, межгосударственных соединений. Молдова имеет соединение с Южным газовым коридором. То есть инфраструктура уже существует. Второй элемент - это сотрудничество. Очень важно наличие площадок для сотрудничества между странами. И третий - это доверие партнеров друг к другу. Основываясь на них, мы можем построить еще более доверительные, хорошие, долгосрочные отношения между Молдовой и Азербайджаном. Вчера состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. Как раз на сегодняшнем втором саммите Европейского политического сообщества вопрос энергетики на повестке дня. Мы считаем, что сотрудничество может укрепиться в дальнейшем", - сказал он.

Константин Боросан напомнил, что в прошлом году состоялась очередная сессия межправительственной комиссии Азербайджан-Молдова, в рамках которой отдельная глава относится как раз к сотрудничеству в области энергетики.

"Это охватывает сферу возобновляемой энергетики, энергоэффективность, регулирование энергетических рынков, а также сферу ископаемых природных ресурсов. В декабре прошлого года был подписан меморандум в Бухаресте о строительстве подводного кабеля, который будет соединять Азербайджан и Румынию. Обе страны играют очень важную роль в укреплении энергобезопасности Европы. И Молдова как соседняя страна имеет интерконнектор с Румынией для поставок электроэнергии. Данный проект будет способствовать укреплению энергобезопасности всего региона", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что "Бакинская энергетическая неделя" - очень хорошая площадка для установления сотрудничества, долгосрочных отношений между государствами, правительствами, бизнесом.

"Очень рады, что это возможно в рамках "Бакинской энергетической недели", - заключил Константин Боросан.