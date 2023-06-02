Госбюджет Азербайджана переживает бум
Доходы государственного бюджета значительно превысили прогноз.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
Министр отметил, что предусматривается погашение обязательств по программам международной помощи и международным договорам, применение нового подхода к управлению государственным долгом и осуществление ряда других необходимых государственных расходов.
"Существенное превышение доходов государственного бюджета за истекший период текущего года по сравнению с прогнозом, обновление прогноза социально-экономического развития экономики страны, сделанного осенью прошлого года, и увеличение ВВП на 5,6 миллиарда манатов по сравнению с предыдущим прогнозом обусловливает появление дополнительных финансовых ресурсов в государственном бюджете этого года и их распределение", - сказал министр.
Отметим, что на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
Доходы пересмотренного государственного бюджета 2023 года прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.
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