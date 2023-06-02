Хорошая новость для водителей в связи с бензином

Со второго квартала 2023 года на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева началось производство дизельного топлива стандарта Евро-5, передает Day.Az.

А с первого квартала 2024 года планируется приступить к производству бензина стандарта Евро-5, следует из данных государственной нефтяной компании SOCAR.

В настоящее время на заводе реализуется проект модернизации и реконструкции. НПЗ на сегодняшний день производит около 30 видов продукции, в частности, сжиженный нефтяной газ, бензины, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, индустриальный мазут, бытовой мазут, нефтяной кокс, битум, смазочные масла, а также сжиженные газовые фракции, нафта, сухой газ. На экспорт приходится до 10 процентов всей продукции.

За 70 лет завод переработал более 364 миллионов тонн нефти.