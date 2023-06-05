Азербайджан – одно из лучших мест для производства возобновляемой энергии

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан является одним из лучших мест для производства возобновляемой энергии.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group (BCG), руководитель энергетической практики, Паттаби Сешадри.

"Азербайджан уже стал очень важной частью энергетического баланса Европы, и сохранит этот статус в течение длительного периода времени. Такие страны, как Азербайджан, должны сосредоточиться на двух задачах. Во-первых, необходимо продолжать обеспечивать преимущество ресурсов, которые уже экспортируются. Страна должна быть высококонкурентной с точки зрения затрат и углеродоемкости. Также необходимо зарекомендовать себя надежным партнером. Я думаю, что у Азербайджана есть все три компонента, чтобы и дальше сохранять это преимущество", - сказал он.

Паттаби Сешадри считает, что повышение эффективности производства, транспортировки, распределения энергоресурсов, более продуктивное использование нового капитала, а также расширение подготовленной и продуктивной кадровой базы помогут получить больше прибыли от нефти и газа Азербайджана в течение определенного периода времени.

"Второй вопрос касается инвестиций или привлечения партнеров для вложения инвестиций в производство и экспорт возобновляемой энергии. Особенно учитывая ресурсы, которые имеются у Азербайджана, вопрос производства зеленого водорода широко обсуждается. Азербайджан является одним из лучших мест для производства возобновляемой энергии. Это предоставляет возможности как для повышения конкурентоспособности, так и для увеличения доходов. Азербайджан может сначала использовать эти возобновляемые ресурсы для снижения углеродоемкости своего текущего производства, будь то нефть, газ или электроэнергия. Таким образом, вы сможете экспортировать больше нефти и газа за границу, потому что они не будут потребляться внутри страны.

А затем в будущем вы также можете создать огромные запасные мощности для экспорта, будь то электроэнергия, экспортируемая по подводным кабелям, или зеленый водород, смешанный с экспортируемым газом, или переработанные химикаты, такие как зеленый аммиак", - сказал Сешадри.

Он отметил, что Азербайджан может транспортировать до пяти процентов водорода в газовой смеси в Европу по Южному газовому коридору.

"Проект Южного газового коридора был реализован своевременно. Представьте, какой была бы ситуация с поставками в Европу, если бы он не был введен в эксплуатацию в 2020 году. Сейчас страна говорит об удвоении пропускной способности коридора, чтобы увеличить преимущество в поставках", - сказал он.

Глобальные энергетические тренды

Паттаби Сешадри отметил, что глобальные тенденции в энергетике, которые в BCG называют энергетической трилеммой - обеспечение мира доступной, безопасной и низкоуглеродной энергией - на самом деле стали гораздо более приоритетными, особенно за последние 15 месяцев.

"Эти тенденции означают, что возникнет потребность в различных источниках энергии, поступающих из стран, которые являются надежными поставщиками. Такие страны снабжают энергией своих клиентов в духе партнерства. У них определенно есть план по обезуглероживанию и участию в энергетическом переходе. Это является темой большой дискуссии и дебатов. В какой части мира я бы не был за последние 12 месяцев, во всех странах обсуждается энергетическая трилемма", - сказал он.

Управляющий директор и старший партнер BCG Паттаби Сешадри отметил, что мир только что пережил 12-месячный период, когда цены на природный газ выросли в 10-20 раз.

"Очевидно, что на данный момент цены снижаются по трем основным причинам. Одна из причин заключается в том, что в некоторых промышленно развитых странах, таких как Германия, упало потребление, промышленные объекты были закрыты, и, следовательно, спрос на газ упал. Вторая причина - теплая зима. Погода была немного теплее, чем обычно, и гащохранилища были заполнены, что помогло Северной Европе. Спрос на мировых рынках также был несколько слабым, и наблюдался поток СПГ в Европу. Сочетание этих факторов помогло снизить цены.

В следующие 12-24 месяца будет трудно предсказать, должны ли те же самые три фактора снова сойтись воедино, чтобы цены на энергоносители в Европе оставались низкими. Но есть и хорошие новости в том смысле, что глобальные поставщики энергии, включая Азербайджан, увеличили добычу газа, получив возможность экспортировать его своим партнерам в Европе. Эти шаги являются основными факторами, которые будут положительно влиять на рынок в ближайшие годы", - сказал Паттаби Сешадри.

Он считает, что в ближайшие 10 лет поставщики столкнутся с определенными вызовами.

"В Европе вступит в силу основной механизм корректировки углеродных границ, который приведет к росту цен на поступающие высокоинтенсивные углеродные молекулы. Это необходимо учитывать, поскольку экспортеры и поставщики нацелены на европейские рынки. Мир будет нуждаться в энергии и надежном энергоснабжении в течение длительного периода времени. До сих пор ведутся споры о том, какую форму примет эта энергия. Один из вопросов, о которой мы говорим странам и нашим компаниям-клиентам по всему миру, заключается в том, что энергетический переход на самом деле может произойти быстрее, чем мы предполагали, так как мы склонны недооценивать скорость изменений", - сказал Паттаби Сешадри.

По его мнению, у заказчиков в Евросоюзе очень агрессивные амбиции.

"Они поставили цель сократить выбросы углерода на 55 процентов по сравнению с базовым уровнем 1990 года к 2030 году в 27 странах-членах. Таким образом, ваши клиенты будут требовать меньше углеродной энергии. Мы также наблюдаем ускорение темпов изменения технологий. Мы всегда склонны недооценивать скорость, с которой развиваются технологии. Темп технологических изменений также возрастет. Экспортерам, таким как Азербайджан, необходимо помнить о том, что требуют ваши клиенты и как они могут измениться в течение следующих нескольких лет. А также не забывайте о темпах развития технологий. Это означает, что ваша структура энергоснабжения также должна будет измениться, сначала в сторону природного газа, а затем со временем перейти на топливо с еще более низким содержанием углерода, такое как водород и возобновляемые источники энергии", - сказал он.

Он отметил, что вся политика в Европе в отношении энергетического перехода в настоящее время ориентирована на три конкретных области.

"Первый касается рынков, политики и регулирования, которые позволят увеличить масштабы использования низкоуглеродных и возобновляемых ресурсов. Второй - цепочки поставок, которые могут обеспечить транспортировку объемов, в три раза превышающие текущие. И третье - это просто человеческие способности и талант, необходимые для того, чтобы все это произошло", - заключил Сешадри.