https://news.day.az/economy/1570552.html ЦБ планирует изменения
ЦБ планирует изменения
Предложено увеличение числа членов правления Центрального банка Азербайджана с 7 до 9.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".
Согласно документу, правление ЦБ является коллегиальным высшим органом управления банка и состоит из 9 членов, включая председателя - 6 членов, работающих на постоянной основе (в настоящее время 4), и 2 - внешних.
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