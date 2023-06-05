ЦБ планирует изменения

Предложено увеличение числа членов правления Центрального банка Азербайджана с 7 до 9.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, правление ЦБ является коллегиальным высшим органом управления банка и состоит из 9 членов, включая председателя - 6 членов, работающих на постоянной основе (в настоящее время 4), и 2 - внешних.