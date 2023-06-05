https://news.day.az/economy/1570568.html Какого показателя достигнет инфляция до конца года?
Какого показателя достигнет инфляция до конца года?
Годовая инфляция в Азербайджане в конце года составит 8,3%.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Талех Казымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, годовая инфляция в апреле составила 12,8%.
В своем выступлении он подчеркнул значительный рост цен, который повлечет за собой годовую инфляцию на уровне 8,3%.
"Исходный прогноз составлял 7,9%, однако, после анализа и упорядочения цифр, данный показатель был скорректирован в сторону увеличения на 0,4%", - сказал он.
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