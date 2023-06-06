Каковы преимущества создания частных пенсионных фондов в Азербайджане
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Создание в Азербайджане частных пенсионных фондов может иметь положительные результаты для пенсионной системы. Если обратиться к международному опыту, то деятельность негосударственных пенсионных фондов ведется как в странах Европы, так и в странах СНГ. С этой точки зрения было бы позитивным шагом, чтобы эти фонды начали работать в нашей стране. Частные пенсионные фонды имеют несколько эффектов. Одним из них, несомненно, является появление конкуренции в финансовой системе. Сейчас в Азербайджане функционирует только Государственный фонд социальной защиты, что увеличивает нагрузку на бюджет. То есть сборы идут только в один фонд, а прибавки финансируются из государственного бюджета.

Об этом Day.Az сказал экономист Эюб Керимли.

İqtisadçı Eyyub Kərimli:

По его словам, одним из результатов создания фонда является то, что каждый человек может свободно направлять свой пенсионный капитал в тот фонд, который ему нужен.

"С этой точки зрения есть возможность дополнительных дивидендов на пенсию гражданина в будущем. Это также связано с тем, что частные пенсионные фонды получат возможность использовать собранные там средства в определенных инвестиционных проектах и ​​финансовых операциях", - пояснил наш собеседник.

В продолжение своих слов экономист отметил, что другой вопрос - это возврат этих средств частными пенсионными фондами в случае преждевременной смерти пенсионеров.

"Еще одно преимущество частного пенсионного фонда в том, что каждый будет получать пенсию, равную его накоплениям. Из недостатков могу отметить, что в Азербайджане нет традиции частных пенсионных фондов. Считаю, что в деятельности этих фондов должен быть строгий государственный контроль и государственное страхование. Так что деятельность пенсионных фондов должна строго контролироваться для завоевания доверия людей", - подытожил Эюб Керимли.