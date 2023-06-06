Каковы преимущества создания частных пенсионных фондов в Азербайджане

Создание в Азербайджане частных пенсионных фондов может иметь положительные результаты для пенсионной системы. Если обратиться к международному опыту, то деятельность негосударственных пенсионных фондов ведется как в странах Европы, так и в странах СНГ. С этой точки зрения было бы позитивным шагом, чтобы эти фонды начали работать в нашей стране. Частные пенсионные фонды имеют несколько эффектов. Одним из них, несомненно, является появление конкуренции в финансовой системе. Сейчас в Азербайджане функционирует только Государственный фонд социальной защиты, что увеличивает нагрузку на бюджет. То есть сборы идут только в один фонд, а прибавки финансируются из государственного бюджета.

Об этом Day.Az сказал экономист Эюб Керимли.

По его словам, одним из результатов создания фонда является то, что каждый человек может свободно направлять свой пенсионный капитал в тот фонд, который ему нужен.

"С этой точки зрения есть возможность дополнительных дивидендов на пенсию гражданина в будущем. Это также связано с тем, что частные пенсионные фонды получат возможность использовать собранные там средства в определенных инвестиционных проектах и ​​финансовых операциях", - пояснил наш собеседник.

В продолжение своих слов экономист отметил, что другой вопрос - это возврат этих средств частными пенсионными фондами в случае преждевременной смерти пенсионеров.

"Еще одно преимущество частного пенсионного фонда в том, что каждый будет получать пенсию, равную его накоплениям. Из недостатков могу отметить, что в Азербайджане нет традиции частных пенсионных фондов. Считаю, что в деятельности этих фондов должен быть строгий государственный контроль и государственное страхование. Так что деятельность пенсионных фондов должна строго контролироваться для завоевания доверия людей", - подытожил Эюб Керимли.