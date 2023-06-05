В Азербайджане устанавливаются новые правила в связи с правлением ЦБ

В Азербайджане устанавливается новые правила в связи с правлением Центрального банка.

Как сообщает в понедельник Day.Az, они отражены в предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, члены правления Центрального банка, а также их близкие родственники (супруги, родители, родители супругов, бабушки и дедушки, дети, внуки, усыновленные дети, братья и сестры) не могут прямо или косвенно владеть существенной долей (прямое или косвенное владение долей, составляющей 10 и более процентов уставного капитала, или возможность на основе договора оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого они являются) участия в контролируемых Центральным банком субъектах, а также быть учредителями или участниками юридических лиц, созданных или участвующих в деятельности Центрального банка. В настоящее время это требование следующее: члены правления Центрального банка, а также их близкие родственники (супруги, родители, родители супругов, бабушки и дедушки, дети, усыновленные дети, братья и сестры) не могут владеть существенной долей участия в контролируемых Центральным банком и органом по надзору за финансовыми рынками субъектах.