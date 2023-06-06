Об изменении финансовых показателей Фонда страхования от безработицы

В Азербайджане увеличиваются доходы и расходы Фонда страхования от безработицы.

Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, как доходы, так и расходы Фонда составят 217,7 миллиона манатов с увеличением на 5 миллионов манатов (2,4 процента).

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в первом чтении.