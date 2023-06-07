Как изменилась стоимость азербайджанской нефти?

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого июня понизилась на 0,96 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,56 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,91 доллара - до 77,08 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,85 доллара, составив 52,13 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого июня снизилась на 1,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 76,29 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7 AZN/1 USD.