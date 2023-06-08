Средний коридор меняет правила игры

Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Срединный коридор, открывает новые возможности для упрощения процедур торговли.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Астанинского международного форума, передает Day.Az.

Президент Токаев подчеркнул общую важность развития региональных транспортных маршрутов.

"Срединный коридор, соединяющий Китай и Европу, открывает новые возможности для экономического развития в регионе. Этот маршрут потенциально может вдвое сократить сроки транспортировки грузов через Индийский океан", - сказал он.

В этой связи Президент Токаев также отметил важность китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее потенциал для содействия развитию межрегиональных связей.