Азербайджан освоит новый рынок в целях диверсификации экспорта

В ближайшее время ожидается начало экспорта морепродуктов, в частности рыбы, на рынки ЕС.

Об этом сказал в четверг председатель Азербайджанского агентства пищевой безопасности (AQTA) Гошгар Тахмазли в ходе выставки местных компаний на тему "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, предприятия Азербайджана в области пищевого сектора работают над соответствием международным стандартам, что в свою очередь способствует увеличению экспорта азербайджанской продукции.

"С правовой точки зрения ведутся работы по упрощению процедур экспорта и требований для выхода на иностранные рынки", - сказал он.

Тазмазли также отметил, что Азербайджан достиг прогресса и в области экспорта животноводческой продукции.

"В ближайшее время ожидается экспорт морепродуктов, в частности рыбы, на рынки ЕС", - сказал он.

Глава агентства добавил, что в сельскохозяйственной области агентство и предприниматели работают над обеспечением безопасности производимой продукции и ее экспортом.