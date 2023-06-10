S&P Global о перспективах добычи газа в Азербайджане

Добыча газа в рамках второй фазы эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" увеличится до 2026 года в совокупности на 7%.

Как передает Day.Az, агентство S&P Global Ratings полагает, что перспективы азербайджанского газового сектора весьма благоприятны и Баку может надеятся на значительные успехи в этой индустрии.

"Добыча на новом газовом месторождении "Шах Дениз- 2" началась в 2018 году, а два связанных трубопровода - Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод, по которым газ поступает в Турцию и Европу соответственно, - были введены в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах. По нашим оценкам, в период с 2017 по 2022 год добыча газа в Азербайджане выросла на 90% до 34 млрд кубометров. Тем не менее, даже с учетом этого недавнего наращивания добычи, мы ожидаем, что экспорт газа будет играть относительно скромную роль в экономике Азербайджана по сравнению с нефтью и вряд ли полностью компенсирует снижение добычи нефти. Мы также отмечаем, что европейские цены на газ значительно снизились по сравнению с максимумами, наблюдавшимися во второй половине 2022 года".

Специалисты S&P полагают, что Южно-Кавказский газопровод работает почти на полную мощность, поэтому любой дополнительный чистый экспорт газа в будущем, в том числе в Европу, потребует дальнейшего расширения трубопроводной инфраструктуры.

"Азербайджан остается членом группы стран ОПЕК+, и поэтому на него распространяется последняя квота добычи сырой нефти в размере 0,55 млн баррелей в сутки на 2024 год. Однако его фактическая добыча сырой нефти (за исключением сжиженного природного газа, на который не распространяется квота ОПЕК+) до сих пор в 2023 году в среднем составляла около 0,52 млн баррелей в день из-за структурных производственных ограничений", - говорится в сообщении.