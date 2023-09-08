Экспорт Китая значительно снизился

Объем китайского экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%.

В июле показатель упал на 14,5%.

Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.

Объем импорта в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%. Месяцем ранее показатель снизился на 12,4%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце составило $68,36 млрд по сравнению с $78,65 млрд в августе 2022 года и $80,6 млрд в июле этого года.