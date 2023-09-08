Израильская компания поможет Азербайджану в опреснении питьевой воды

Между ОАО "Азерсу" при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана и израильской компанией "Mekorot Water Company" подписан договор на оказание технических консультационных услуг в рамках проекта по опреснению морской воды.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Председатель Совета директоров национального оператора водоснабжения Израиля "Mekorot Water Company" Амир Ланг отметил, что в его стране 90 процентов потребностей в питьевой воде удовлетворяется представляемой им компанией и примерно 60 процентов воды поставляется путем опреснения морской воды. Компания "Mekorot Water Company" и ее дочерние компании в настоящее время сотрудничают с рядом стран мира в области опреснения морской воды и управления водными ресурсами.