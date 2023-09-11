Казахстан планирует построить терминал в Бакинском порту.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

"Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) способен загрузить казахский экспорт при соответсвующих условиях. Казахстан готов к строительству собственного терминала в Бакинском порту. Сейчас мы ведем переговоры по этому поводу", - подчеркнул он.

По его словам, транспортно-логистический сектор станет "хребтом" сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

"Ныняшняя геополитическая ситуация очень сложна, однако это предоставило нам уникальные возможности. И у Казахстана, и у Азербайджана политически здравый и правильный взгляд на вещи. Надо действовать оперативно, быстро", - добавил посол.

В настоящее время ТМТМ, связывающий Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспий, страны Южного Кавказа и Турцию, стал одной из ключевых точек роста и привлекает все больше внимания со стороны других стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал этот маршрут "основным связующим звеном", которое способствует более полной реализации транзитных и экспортных возможностей Казахстана.