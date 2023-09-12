Еврокомиссия пересмотрела первоначальные оптимистичные прогнозы

Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе понизила ожидаемый уровень инфляции в ЕС на 2023 год с 6,7% до 6,5%, повышает ожидания на 2024 год с 3,1% до 3,2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

"Ожидается, что инфляция продолжит снижаться в течение прогнозируемого периода. В настоящее время прогнозируется, что инфляция в ЕС по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) достигнет 6,5% в 2023 году (по сравнению с 6,7% в весеннем прогнозе) и 3,2% в 2024 году (по сравнению с 3,1%)", - указывается в документе.

В зоне евро ЕК прогнозирует инфляцию на уровне 5,6% в 2023 году (против 5,8% в весеннем прогнозе) и 2,9% в 2024 году (против 2,8%) соответственно.

В ЕК пояснили, что на снижение прогноза по инфляции влияние оказали, в частности, снизившиеся цены на энергоносители и умеренный рост цен на продовольственные и промышленные товары.

В прогнозе также указывается, что цены на энергоносители во второй половине 2023 года продолжат снижаться, хотя темпы снижения замедлятся. "По прогнозам, в 2024 году они вновь немного вырастут под влиянием роста цен на нефть", - указывается в документе.