Азербайджан и Венгрия обсудили возможности партнерства по проектам "зеленой" энергетики

Азербайджан и Венгрия обсудили возможности партнерства по проектам в области "зеленой" энергетики.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter).

"В рамках рабочего визита в Венгрию прошла встреча с министром иностранных дел и торговли этой страны Петером Сийярто. Мы обменялись мнениями о широком сотрудничестве наших стран в различных отраслях, обсудили инициативы, направленные на укрепление торгово-экономических связей, а также рассмотрели возможности партнерства по проектам в области "зеленой" энергетики", - говорится в публикации.

Напомним, что MVM CEEnergy, крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа, и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали контракт по купле-продаже 100 миллионов кубометров газа, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. SOCAR уже приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.